Готовившему теракт мариупольцу обещали по 5 тыс. рублей за координаты военных РФ ФСБ: мариупольцу обещали 5 тыс. рублей за координаты российских военных

Москва25 июн Вести.Жителю Мариуполя, подозреваемому в подготовке теракта, обещали по 5 тыс. рублей за передачу координат российских военных. Об этом следует из видео, опубликованного Федеральной службой безопасности (ФСБ) России.

На кадрах показано задержание мужчины с самодельным взрывным устройством. Подозреваемый рассказал, что искал способ заработать и через знакомых получил контакт представителей украинской стороны.

За каждый координат по 5 тысяч рублей платили сообщил он

Позднее, как утверждает задержанный, ему поручили приехать к тайнику, забрать пакет и доставить его в указанное место. Там его задержали сотрудники управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР).

Ранее в Центре общественных связей ФСБ сообщили, что сотрудники ведомства предотвратили террористический акт в одном из судов ДНР. По данным спецслужбы, задержанный житель Мариуполя готовил взрыв по заданию представителей украинских спецслужб. В ФСБ также заявили, что мужчина связался с кураторами через Telegram и получил от них инструкции по совершению теракта.