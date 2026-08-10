Москва10 авг Вести.Житель Херсонской области, которого задержали за подготовку теракта против российских военнослужащих, собирал адреса военных по заданию украинской спецслужбы. Об этом он рассказал на видео, опубликованном ЦОС ФСБ.

Мужчина рассказал, что ему в мессенджер написал неизвестный и предложил выполнить задания за денежное вознаграждение.

Просьба была такая: за денежное вознаграждение найти, где проживают военнослужащие Российской Федерации и отправить адреса. Следующее задание его было: найти взрывное устройство в схроне, пойти забрать сказал фигурант

Он добавил, что силовики его задержали после того, как он достал посылку из тайника.