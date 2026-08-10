В Херсонской области задержали агента Киева, планировавшего подорвать военных В Херсонской области задержали россиянина, планировавшего теракт против военных

Москва10 авг Вести.Сотрудники ФСБ задержали гражданина России, который готовил теракт против российских военнослужащих в Херсонской области по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, мужчину 1976 года рождения, который был сторонником запрещенной террористической организации, через Telegram завербовали спецслужбы Украины для совершения диверсий и терактов против российских военных в Скадовске.

У задержанного обнаружено и изъято готовое к применению радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, закамуфлированное в пауэрбанк, с массой взрывчатого вещества более 200 грамм, а также телефонный аппарат для конфиденциального общения с куратором, содержащий переписку, свидетельствующую о его противоправной деятельности сказано в сообщении

Возбуждено уголовное дело о покушении на теракт, а также незаконном приобретении, передачи, хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Свою вину он признал и сотрудничает со следствием, добавили в ФСБ.

По решению суда мужчину заключили под стражу.