Москва10 авгВести.Сотрудники ФСБ задержали гражданина России, который готовил теракт против российских военнослужащих в Херсонской области по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
По данным ведомства, мужчину 1976 года рождения, который был сторонником запрещенной террористической организации, через Telegram завербовали спецслужбы Украины для совершения диверсий и терактов против российских военных в Скадовске.
У задержанного обнаружено и изъято готовое к применению радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, закамуфлированное в пауэрбанк, с массой взрывчатого вещества более 200 грамм, а также телефонный аппарат для конфиденциального общения с куратором, содержащий переписку, свидетельствующую о его противоправной деятельностисказано в сообщении
Возбуждено уголовное дело о покушении на теракт, а также незаконном приобретении, передачи, хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Свою вину он признал и сотрудничает со следствием, добавили в ФСБ.
По решению суда мужчину заключили под стражу.