ФСБ задержала россиянина, готовившего теракт в Калужской области по заданию СБУ ФСБ задержала россиянина при попытке поджога военкомата в Калужской области

Москва5 авг Вести.Сотрудники ФСБ задержали гражданина РФ, готовившего теракт на объекте Минобороны РФ в Калужской области по заданию украинских спецслужб, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По информации службы, злоумышленник сам установил сотрудничество с представителем СБУ, после чего написал на стенах жилых домов оскорбления представителей органов российской власти. Впоследствии куратор предложил поджечь военкомат. Для этого подозреваемый провел разведку объекта, приобрел компоненты, из которых изготовил бутылки с зажигательной смесью.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Калужской области пресечена противоправная деятельность гражданина России, 2004 г. р., причастного к подготовке террористического акта на объекте Министерства обороны России сказано в сообщении

Уточняется, что в ходе обыска у него обнаружили и изъяли несколько канистр с зажигательной смесью, а также средства связи, содержащие переписку с украинским куратором.

Следственный отдел УФСБ по Калужской области возбудил уголовное дело по статье о приготовлении к совершению теракта. Задержанный дает признательные показания, отметили в службе.

Ранее ФСБ показала кадры задержания двух россиян, готовивших теракты в Крыму.