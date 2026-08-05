Хотевший поджечь военкомат заявил, что в СБУ его учили делать коктейль Молотова

СБУ учила готовить коктейль Молотова россиянина, хотевшего поджечь военкомат Хотевший поджечь военкомат заявил, что в СБУ его учили делать коктейль Молотова

Москва5 авг Вести.Россиянина, который планировал поджечь военкомат в Калужской области по указке Службы безопасности Украины (СБУ), куратор научил готовить коктейль Молотова. Об этом сам задержанный рассказал в видео, которым делится ЦОС ФСБ.

5 августа стало известно, что ФСБ задержала в Калужской области молодого человека, планировавшего устроить поджог военкомата по заданию украинских кураторов. При обыске у подозреваемого обнаружены несколько канистр с зажигательной смесью.

[Куратор] скинул мне задание – нарисовать четыре надписи, дискредитирующие Российскую Федерацию, после чего он скинул следующее задание — поджечь военкомат и [сказал, что] заплатит за все мне деньги… Скинул мне еще инструкцию по изготовлению коктейля Молотова рассказал задержанный

Ранее сообщалось, что сотрудник СБУ в течение года постепенно склонял россиянина к совершению поджога военкомата в Калужской области.