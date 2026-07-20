Пытавшийся взорвать автомобиль участника СВО сам предложил способ теракта Пытавшийся взорвать авто участника СВО сам предлагал кураторам способы теракта

Москва20 июл Вести.Задержанный за подготовку теракта против участника спецоперации (СВО) в Ставропольском крае сам предлагал украинским спецслужбам способы совершения преступления, следует из видео, распространенного Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ.

На кадрах видна часть переписки агента с украинским куратором, где обсуждаются детали готовящегося преступления. Предполагалось, что злоумышленник подорвет машину военнослужащего.

Пакет можно не тащить к машине … Кусок металла и бетон дадут отдачу, шариков можно напихать 1000 ... Штук 100 точно словит писал агент Киева

Мужчину задержали при реализации преступления, он уже дает признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье 205 (террористический акт).

18 июля в ФСБ сообщили о задержании жительницы Республики Крым, работавшей на спецслужбы Украины и причастной к организации убийства офицера Черноморского флота.