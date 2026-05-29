ФСБ: задержанный за теракт в Новороссийске хранил СВУ в холодильнике

Москва29 мая Вести.Задержанный по делу о подготовке теракта на железной дороге в Новороссийске признался, что хранил самодельное взрывное устройство в холодильнике своей квартиры. Видео допроса обнародовал Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По словам злоумышленника, в 2026 году он через мессенджер искал подработку и вышел на связь с человеком, который оказался сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ). За выполнение заданий ему обещали денежное вознаграждение.

Подозреваемый заявил, что получил инструкции по изготовлению взрывчатого вещества и собрал компоненты для самодельного взрывного устройства у себя дома.

В квартире девятиэтажного дома по месту жительства я изготовил взрывчатое вещество и хранил его в холодильнике добавил задержанный

Он уточнил, что целью теракта должен был стать подрыв железнодорожных путей, по которым следуют пассажирские и грузовые поезда. Мужчина заявил, что атака могла привести к массовой гибели людей и нарушению работы железнодорожной станции.

Сотрудники ФСБ задержали фигуранта во время изучения участка железнодорожного перегона, где планировался теракт. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту. Расследование ведет УФСБ по Краснодарскому краю.