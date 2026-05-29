Задержанный раскрыл цели теракта на железной дороге в Новороссийске ФСБ: Украина планировала теракт в Новороссийске с целью массовой гибели людей

Москва29 мая Вести.Задержанный по делу о подготовке теракта в Новороссийске заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) планировала подрыв железнодорожных путей во время движения пассажирских и грузовых поездов с целью массовой гибели людей. Видео допроса обнародовал Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По словам злоумышленника, в 2026 году он через мессенджер искал подработку и вышел на связь с представителем СБУ. По его словам, куратор пообещал денежное вознаграждение за выполнение заданий.

Мужчина уточнил, что получил инструкции по изготовлению взрывчатого вещества и собрал самодельное взрывное устройство у себя дома. Взрывчатку он хранил в холодильнике, ожидая дальнейших указаний.

Цель СБУ была совершить теракт, подорвать железнодорожные пути, по которым следуют пассажирские и грузовые поезда. Куратор хотел, чтобы произошла массовая гибель людей и нарушена была работа с ЖД-станцией рассказал задержанный

Сотрудники ФСБ задержали фигуранта во время изучения участка железнодорожного перегона, где планировался теракт. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту. Расследование ведет УФСБ по Краснодарскому краю.