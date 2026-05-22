ФСБ предотвратила теракт на объекте энергетики на Кубани

Москва22 мая Вести.Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт на одном из объектов энергетической инфраструктуры в Новороссийске по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, сотрудник СБУ завербовал молодого человека 2003 года рождения в одном из мессенджеров. Россиянин по заданию куратора должен был устроить взрыв на объекте энергетики в Краснодарском крае при помощи самодельной бомбы.

Злоумышленник задержан сотрудниками ФСБ России при следовании к месту нахождения тайниковой закладки для изъятия средств поражения. Из схрона изъято готовое к применению СВУ фугасного действия с массой взрывчатого вещества 2,5 кг сказано в сообщении

Также в тайнике был найден телефон, где содержалась переписка с куратором.

Было возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту, незаконном обороте взрывчатых веществ, а также государственной измене.

Фигуранта полностью признал свою вину и сотрудничает со следствием.