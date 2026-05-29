В Новороссийске задержали россиянина, который по указке ВСУ хотел взорвать поезд

В Новороссийске сотрудники ФСБ задержали россиянина 1993 года рождения, подозреваемого в подготовке теракта на объекте железнодорожной инфраструктуры. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, мужчина действовал по указанию представителей украинских спецслужб.

По данным ведомства, подозреваемый установил контакт с куратором через Telegram и получил задание организовать подрыв железнодорожного полотна во время прохождения пассажирского состава.

Следствие установило, что фигурант заранее приобрел необходимые компоненты, изготовил самодельное взрывное устройство и хранил его по месту проживания. Задержание произошло во время изучения участка железной дороги, выбранного для атаки.

В результате операции пострадавших нет, повреждения инфраструктуры удалось предотвратить.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту. Расследование ведет УФСБ по Краснодарскому краю.

В спецслужбе также напомнили о продолжающейся активности украинских спецслужб по поиску исполнителей диверсий и терактов через интернет, соцсети и мессенджеры.

