ФСБ: в Краснодарском крае предотвращена диверсия на железной дороге

ФСБ задержала россиянина, планировавшего диверсию на Кубани ФСБ: в Краснодарском крае предотвращена диверсия на железной дороге

Москва20 мая Вести.Федеральная служба безопасности Российской Федерации пресекла в Краснодарском крае противоправную деятельность гражданина РФ, который планировал совершить диверсионно-террористический акт. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.

Как было установлено, представитель запрещенной на территории Российской Федерации украинской террористической организации завербовал жителя Краснодара в мессенджере Telegram. По заданию куратора мужчина планировал осуществить поджог объекта энергообеспечения железнодорожной инфраструктуры региона, используя самодельные зажигательные устройства.

Также злоумышленник распространял в интернете заведомо ложную информацию о российских военнослужащих, участниках проведения специальной военной операции, публиковал в мессенджере Telegram призывы к финансированию незаконного вооруженного формирования.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий фигурант задержан сотрудниками ФСБ России говорится в сообщении

Уголовное дело возбуждено по статьям о приготовлении к совершению теракта, участии в деятельности террористической организации, публичных действиях для дискредитации ВС РФ, публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государства, госизмене.

Задержанный заключен под стражу.