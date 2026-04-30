Москва30 апр Вести.Федеральная служба безопасности России задержала в Краснодарском крае местного жителя, передававшего украинской стороне данные об объектах топливно-энергетического комплекса. Об это сообщили в ЦОС ФСБ.

Уточняется, что мужчина сам связался с представителями Службы безопасности Украины (СБУ) в мессенджере WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Задержанный передавал куратору фото и координаты объектов ТЭК Краснодарского и Ставропольского краев, а также планы размещения военной техники РФ.

Пресечена противоправная деятельность гражданина России, 1963 года рождения, причастного к совершению государственной измены в пользу украинских спецслужб говорится в сообщении

Кроме того, задержанный по заданию СБУ собирал информацию о работниках одного из предприятий, а также пытался дать украинским спецслужбам доступ к корпоративной почте предприятия.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело о госизмене, он арестован.

Ранее в Крыму задержали россиянина, причастного к подготовке терактов в интересах украинских спецслужб. Местный житель снимал и передавал координаты воинских частей, объектов противовоздушной обороны, складов ГСМ и другой критической инфраструктуры.