Жителя Геленджика задержали за передачу Украине информации о военных РФ

В Геленджике на следившего за машинами военных мужчину завели дело о госизмене Жителя Геленджика задержали за передачу Украине информации о военных РФ

Москва7 июл Вести.Сотрудники управления ФСБ России по Краснодарскому краю задержали жителя Геленджика, который передавал украинским спецслужбам информацию об автомобилях российских военных и правоохранителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ведомства.

По имеющимся данным, 27-летний россиянин сам связался с представителем СБУ в мессенджере.

По указанию куратора мужчина осуществил визуальное наблюдение за автомобилями военнослужащих Вооруженных сил РФ и сотрудников правоохранительных органов, а также их видеосъемку на указанной куратором парковке в г. Геленджике приводит сообщение ФСБ агентство

В отношении задержанного возбудили уголовное дело о госизмене. Он дал признательные показания.