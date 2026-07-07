Москва7 июлВести.Сотрудники управления ФСБ России по Краснодарскому краю задержали жителя Геленджика, который передавал украинским спецслужбам информацию об автомобилях российских военных и правоохранителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ведомства.
По имеющимся данным, 27-летний россиянин сам связался с представителем СБУ в мессенджере.
По указанию куратора мужчина осуществил визуальное наблюдение за автомобилями военнослужащих Вооруженных сил РФ и сотрудников правоохранительных органов, а также их видеосъемку на указанной куратором парковке в г. Геленджикеприводит сообщение ФСБ агентство
В отношении задержанного возбудили уголовное дело о госизмене. Он дал признательные показания.