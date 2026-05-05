ФСБ задержала жителя Донецка по подозрению в госизмене

Жителя Донецка задержали по делу о госизмене ФСБ задержала жителя Донецка по подозрению в госизмене

Москва5 мая Вести.Сотрудники ФСБ задержали сотрудника одного из медучреждений Донецка, передававшего сведения о местах дислокации подразделений российских войск. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Донецкой Народной Республике.

По данным ведомства, мужчина вышел на контакт с украинскими спецслужбами и передавал им сведения о местах дислокации подразделений ВС РФ в Харцызске и Макеевском муниципальном округе.

Установлено, что местный житель также передавал украинским кураторам информацию о поступающих в медучреждение пациентах, раненных в результате обстрелов ВСУ говорится в сообщении

В отношении него было возбуждено уголовное дело о государственной измене.