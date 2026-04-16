ФСБ задержала жителя Запорожской области за передачу данных о войсках РФ Украине ФСБ задержала жителя Запорожской области по подозрению в госизмене

Москва16 апр Вести.Жителя Токмакского района Запорожской области задержали по подозрению в передаче украинским спецслужбам сведений о расположении российских войск и техники, сообщили в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По версии следствия, преступник наблюдал и собирал сведения о местах дислокации и передвижении личного состава и военной техники Вооруженных Сил РФ, а затем по собственной инициативе опубликовал их в Telegram-канале, используемом представителями украинской разведки для сбора информации и планирования ракетно-бомбовых ударов по территории России.

В результате оперативно-разыскных мероприятий злоумышленник был задержан сотрудниками ФСБ России, против него возбудили уголовное дело по факту государственной измены. Решением суда фигуранта заключили под стражу.

ФСБ России вновь обращает внимание граждан на то, что спецслужбами Украины не снижается активность поиска в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией и запрещенной) потенциальных исполнителей терактов и диверсий с целью нанесения ущерба нашей стране и предупреждает, что за сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией предусмотрена уголовная ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации вплоть до пожизненного лишения свободы напомнили в ФСБ РФ

Ранее спецслужбы задержали в пяти регионах России семь человек за поджоги.