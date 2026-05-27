ФСБ задержала жителя Рязани за шпионаж в пользу Украины ФСБ задержала россиянина, работавшего на разведку Украины

Москва27 мая Вести.ФСБ РФ задержала в Рязанской области гражданина России, подозреваемого в работе на украинскую военную разведку (ГУР МО Украины). Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В ходе расследования выяснилось, что задержанный самостоятельно вышел на связь с представителем украинских спецслужб через мессенджер Telegram и поддерживал с ним контакт. С 2025 года он собирал и передавал украинской стороне сведения об объектах Министерства обороны России, транспортной инфраструктуре, промышленных и топливно-энергетических предприятиях Рязанской области, а также данные о военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Рязанской области задержан гражданин России, 1985 г.р., причастный к разведывательной деятельности в интересах ГУР МО Украины говорится в сообщении ведомства

Сообщается, что следственное отделение УФСБ по Рязанской области возбудило уголовное дело по статье 275 УК России - государственная измена в форме оказания иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области ФСБ пресекла подготовку теракта.