Житель Ярославля задержан за передачу Украине сведений об участниках СВО

ФСБ задержала в Ярославской области подозреваемого в госизмене россиянина Житель Ярославля задержан за передачу Украине сведений об участниках СВО

Москва7 мая Вести.В Ярославской области задержан россиянин, которого подозревают в госизмене. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

Местный житель через интернет установил контакт с представителем украинских спецслужб, а затем собирал и передавал противнику сведения о российских военнослужащих, участвующих в спецоперации.

ФСБ РФ на территории Ярославской области пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, 1987 г.р., причастного к совершению государственной измены в форме шпионажа. говорится в сообщении

На допросе мужчина рассказал, что с 2024 года стал ходить на мемориальное кладбище, снимать военные потери российских военнослужащих и отправлять в проукраинские паблики.

Следственный отдел УФСБ России по Ярославской области возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ ("Государственная измена").

Суд в Ярославле заключил задержанного под стражу. Теперь мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.