Москва7 маяВести.В Ярославской области задержан россиянин, которого подозревают в госизмене. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.
Местный житель через интернет установил контакт с представителем украинских спецслужб, а затем собирал и передавал противнику сведения о российских военнослужащих, участвующих в спецоперации.
ФСБ РФ на территории Ярославской области пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, 1987 г.р., причастного к совершению государственной измены в форме шпионажа.говорится в сообщении
На допросе мужчина рассказал, что с 2024 года стал ходить на мемориальное кладбище, снимать военные потери российских военнослужащих и отправлять в проукраинские паблики.
Следственный отдел УФСБ России по Ярославской области возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ ("Государственная измена").
Суд в Ярославле заключил задержанного под стражу. Теперь мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.