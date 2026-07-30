Житель Херсонской области задержан за передачу данных о местонахождении военных

В Херсонской области арестовали мужчину по делу о госизмене Житель Херсонской области задержан за передачу данных о местонахождении военных

Москва30 июл Вести.По делу о государственной измене арестован житель Херсонской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по региону.

Следственным отделом УФСБ России по Херсонской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275 УК России (государственная измена) говорится в сообщении

Следствием установлено, что мужчина передавал военнослужащим ВСУ сведения о местах дислокации сил и средств Вооруженных сил РФ, расположенных в Херсонской области. Ему грозит пожизненное заключение.