Москва30 июлВести.По делу о государственной измене арестован житель Херсонской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по региону.
Следственным отделом УФСБ России по Херсонской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275 УК России (государственная измена)говорится в сообщении
Следствием установлено, что мужчина передавал военнослужащим ВСУ сведения о местах дислокации сил и средств Вооруженных сил РФ, расположенных в Херсонской области. Ему грозит пожизненное заключение.