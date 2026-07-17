Москва17 июлВести.Херсонский областной суд приговорил 36-летнего местного жителя к 13 годам колонии по ст.275 УК РФ (государственная измена). Об этом сообщила пресс-служба судебного органа.
Мужчина установил контакт с представителем украинской разведки и добровольно стал собирать данные о местах дислокации военной техники и личного состава ВС РФ на территории Херсонской области. Полученные сведения он направил в Telegram своему куратору в апреле 2025 года.
Эти данные могли быть использованы противником для нанесения огневого поражения по местам дислокации российских военных и техники.
Суд … назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев и штрафом в размере 350 тысяч рублейговорится в сообщении, опубликованном в канале пресс-службы в мессенджере МАХ
Преступление выявлено и расследовано сотрудниками УФСБ России по Херсонской области.