На 13 лет осужден житель Херсонской области, передававший Украине данные о ВС РФ

Осужден житель Херсонской области, передававший Украине данные о ВС РФ На 13 лет осужден житель Херсонской области, передававший Украине данные о ВС РФ

Москва17 июл Вести.Херсонский областной суд приговорил 36-летнего местного жителя к 13 годам колонии по ст.275 УК РФ (государственная измена). Об этом сообщила пресс-служба судебного органа.

Мужчина установил контакт с представителем украинской разведки и добровольно стал собирать данные о местах дислокации военной техники и личного состава ВС РФ на территории Херсонской области. Полученные сведения он направил в Telegram своему куратору в апреле 2025 года.

Эти данные могли быть использованы противником для нанесения огневого поражения по местам дислокации российских военных и техники.

Суд … назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев и штрафом в размере 350 тысяч рублей говорится в сообщении, опубликованном в канале пресс-службы в мессенджере МАХ

Преступление выявлено и расследовано сотрудниками УФСБ России по Херсонской области.