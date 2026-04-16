Москва16 апрВести.Житель Севастополя, осужденный за госизмену, оказался бывшим военнослужащим ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона.
Мужчину приговорили к заключению в колонии строгого режима за передачу Украине информации о российских силах ПВО, которую потом использовали для нанесения ракетных ударов. Также его признали виновным в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств. Общий срок наказания составил 18 лет.
Севастопольский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 51-летнего местного жителя – бывшего военнослужащего ВСУ Руслана Черного-Швеца. Он признан виновным по статье 275 УК РФ (государственная измена)цитирует прокуратуру агентство
Подробности не сообщаются.