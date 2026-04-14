Приговор передавшему Киеву данные об авиатехнике РФ украинцу вступил в силу

Суд утвердил приговор шпиону, передавшему Киеву данные о российской авиатехнике Приговор передавшему Киеву данные об авиатехнике РФ украинцу вступил в силу

Москва14 апр Вести.Вступил в законную силу приговор в отношении гражданина Украины, осужденного за сбор разведданных о российской военной авиации и подготовку диверсий.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебную документацию.

Судебное разбирательство подтвердило виновность 41-летнего Артема Погребенко в совершении ряда тяжких преступлений. В числе них: шпионаж, приготовление к террористическому акту и содействие террористической деятельности. Срок тюремного заключения равен 21 году.

В публикации отмечается, что апелляционная инстанция отклонила жалобы защиты и оставила назначенный в 2025 году приговор без изменений.

В материалах дела указывается, что фигурант в феврале 2022 года через интернет установил контакт с представителями украинских спецслужб. По их заданию мужчина производил фотосъемку авиационной техники и передавал зарубежным кураторам детальную информацию о местах ее дислокации на территории Хабаровского края.

Ранее суд в Санкт-Петербурге вынес приговор 71-летнему россиянину, которого обвиняли в передаче представителю иностранного государства технические изделия для военных вертолетов и самолетов.