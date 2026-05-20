Житель Сочи осужден на 16 лет за передачу данных о ПВО и аэропорте

Москва20 мая Вести.Жителя Сочи приговорили к 16 годам тюрьмы за передачу данных о системе ПВО и аэропорте представителю запрещенной террористической организации. Информацию о приговоре сообщил Южный окружной военный суд.

Андрей Мирошников передавал данные представителю украинского "Русского добровольческого корпуса" (запрещен в РФ, признан террористической организацией).