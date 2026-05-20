Москва20 маяВести.Жителя Сочи приговорили к 16 годам тюрьмы за передачу данных о системе ПВО и аэропорте представителю запрещенной террористической организации. Информацию о приговоре сообщил Южный окружной военный суд.
Андрей Мирошников передавал данные представителю украинского "Русского добровольческого корпуса" (запрещен в РФ, признан террористической организацией).
Мирошников в ходе переписки с представителем РДК получил от него указание сфотографировать в г. Сочи объект противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации, что подсудимый и сделал. Мирошников также получил указание сфотографировать объект аэродромного радиолокационного комплекса аэропорта г. Сочисообщил представитель суда