Суд приговорил жителя Ставрополья на 14 лет за сотрудничество с террористами

Москва21 мая Вести.Житель города Кисловодска Ставропольского края был признан виновным в участии в террористической организации. Его осудили на 14 лет лишения свободы, сообщает ТАСС.

Он передавал представителю террористов фото- и видеоматериалы с кадрами визит-центра местного интерактивного музея.

Суд приговорил подсудимого к 14 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме говорится в материале

Оставшуюся же часть срока он будет отбывать в колонии строгого режима.

Было установлено, что мужчина придерживается радикально-экстремистских взглядов. А в 2025 году он стал членом международной террористической организации.