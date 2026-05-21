Москва21 маяВести.Житель города Кисловодска Ставропольского края был признан виновным в участии в террористической организации. Его осудили на 14 лет лишения свободы, сообщает ТАСС.
Он передавал представителю террористов фото- и видеоматериалы с кадрами визит-центра местного интерактивного музея.
Суд приговорил подсудимого к 14 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьмеговорится в материале
Оставшуюся же часть срока он будет отбывать в колонии строгого режима.
Было установлено, что мужчина придерживается радикально-экстремистских взглядов. А в 2025 году он стал членом международной террористической организации.