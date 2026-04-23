В Махачкале мужчина осужден за склонение к террористической деятельности Суд в Махачкале вынес приговор за участие в террористической организации

Москва23 апр Вести.В Махачкале оглашен приговор в отношении Вадима Абдуллаева. 30 апреля 2023 г. мужчина вступил в запрещенную международную террористическую организацию "Исламское государство" (запрещена на территории РФ) и распространял ее идеологию, сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.

В апреле 2023 г. в г. Махачкале Абдуллаев склонял троих граждан объединиться в преступную группу... говорится в сообщении

По материалам суда, Абдуллаев призывал граждан заниматься распространением идеологии террористической организации. Также в мае 2023 г. подсудимый убеждал граждан создать террористическое сообщество, пройти обучение для осуществления террористической деятельности, в том числе на территории одного из общеобразовательных учреждений города.

Подсудимому назначено наказание в виде 14 лет исправительной колонии строгого режима. Первые 5 лет он будет отбывать в тюрьме.