Южный окружной военный суд дал 12 лет исламисту по делу о содействии терроризму

Исламист проведет 12 лет в колонии за финансирование терроризма Южный окружной военный суд дал 12 лет исламисту по делу о содействии терроризму

Москва5 мая Вести.Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил радикального исламиста Шохруха Шарипова к 12 годам лишения свободы по делу о финансировании международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад" (запрещена в РФ). Об этом сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

Согласно материалам уголовного дела, Шарипов в 2017 году проникся идеями радикального ислама и вступил в переписку с участником террористической организации.

Желая оказать участникам МТО "КТД" помощь путем сбора денежных средств с целью приобретения боеприпасов и снаряжения, Шарипов в период с 1 сентября 2023 года по 19 февраля 2024 года, находясь на территории ДНР, предоставил участнику МТО "КТД" реквизиты своей банковской карты и номер мобильного телефона пояснили в суде

Весной 2024 года Шарипов познакомился с действующим в рамках оперативно-разыскного мероприятия лицом и попросил его перечислить 10 тысяч рублей для помощи террористам. Кроме того, фигурант склонял нового знакомого к участию в террористической организации.

Приговором суда Шарипову назначено 12 лет колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме.

Приговор в законную силу не вступил.