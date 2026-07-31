Москва31 июлВести.Южный окружной военный суд приговорил жителя Кисловодска к 11 годам лишения свободы за участие в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Об этом сообщила прокуратура Ставропольского края.
Как установлено, в июле 2025 года подсудимый, являясь сторонником радикальных взглядов, вступил в международную террористическую организацию. Однако противоправная деятельность фигуранта была пресечена сотрудниками УФСБ России по Ставропольскому краю.
Суд назначил подсудимому наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшейся части в исправительной колонии строгого режимаговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Приговор в законную силу еще не вступил.