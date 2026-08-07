На Сахалине 11 лет дали занимавшему высшее положение в преступной иерархии

В Сахалинской области криминального авторитета отправили в колонию на 11 лет На Сахалине 11 лет дали занимавшему высшее положение в преступной иерархии

Москва7 авг Вести.Сахалинский областной суд приговорил 51-летнего жителя Томаринского района к 11 годам колонии за занятие высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщила прокуратура Сахалинской области в своем Telegram-канале.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя и назначил по совокупности преступлений окончательное наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима говорится в публикации

По данным суда, с апреля 2019 года по декабрь 2024 года фигурант выполнял управленческие функции в криминальной среде и пропагандировал криминальную идеологию. Кроме того, в ноябре 2020 года он создал подпольную ячейку запрещенной в России экстремистской группировки, руководил ею, а также занимался сбором денег на ее нужды.

Суд назначил дополнительное наказание в виде запрета на деятельность, связанную с руководством и участием в работе общественных объединений, сроком на 5 лет, а также ограничение свободы на 1 год 6 месяцев. Конфискованы денежные средства в размере 574 500 рублей, использовавшиеся для финансирования экстремистов.

Приговор пока не вступил в законную силу.