Члены запрещенной террористической организации осуждены в Крыму В Крыму вынесен приговор членам запрещенной террористической организации

Москва21 мая Вести.Южный окружной военный суд приговорил к длительным срокам заключения организатора и четверых членов ячейки запрещенной террористической организации "Партия исламского освобождения" (признана террористической и запрещена на территории России). Об этом сообщает Telegram-канал суда.

По материалам дела, 7 июня 2023 г. на территории Джанкойского района Республики Крым была организована деятельность ячейки. Его члены занимались изучением идеологии террористической организации, а организатор проводил конспиративные собрания, подбирал материалы, вел пропагандистскую работу.

Целью участников организации было приобретение специальных познаний и агитационных навыков для ведения террористической деятельности, пропаганда идей организации среди населения и привлечение новых участников.

В соответствии с приговором суда подсудимые признаны виновными... говорится в сообщении

Суд назначил злоумышленникам наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строго режима на срок от 14 до 20 лет.