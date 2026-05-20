Троим жителям Чечни вынесен приговор за участие в незаконном бандформировании Суд вынес приговор троим жителям Чечни за террористическую деятельность

Москва20 мая Вести.В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд вынес приговор по делу об участии в незаконном вооруженном формировании. Подсудимые – трое жителей Чечни осуждены на сроки от 8 до 15 лет, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

Братья Хамид и Халид Мусаевы осуждены - на 15 и 8 лет соответственно, их односельчанин Магомед-Эми Арсамирзаев - на 13 лет сообщил источник

Наказание они будут отбывать в колонии строгого режима.

Как установил суд, в мае 2024 года Хамид Мусаев вместе с братом и знакомым по предложению неустановленного лица создал на территории Чечни незаконное вооруженное формирование. Также подсудимые пытались вербовать в организацию других односельчан.

В ноябре 2024 года Хамид Мусаев получил 100 тыс. рублей на финансирование незаконного формирования. Позже его брат приобрел штык-ножи, чтобы в будущем использовать их для вооруженной борьбы с представителями федеральной и региональной.

В конце декабря 2024 года подозреваемые были задержаны. Суд признал их виновными по статьям об организации незаконного вооруженного формирования и участия в нем, а также содействии террористической деятельности.