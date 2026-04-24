Трое мужчин отправятся в тюрьму за попытку поджога военкомата в Ростове-на-Дону В Ростове-на-Дону троих мужчин осудили за попытку поджога военкомата

Москва24 апр Вести.Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил двоих местных жителей и жителя Москвы к длительным срокам за подготовку теракта – они должны были поджечь один из ростовских военкоматов. Об этом сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

Суд установил, что у участника леворадикального общественного объединения "Революционная рабочая партия" Ахмеда Рамалданова возник умысел на совершение теракта. О своей идее он рассказал знакомому Илье Кудинову, проживавшему в Ростове-на-Дону.

Фигуранты в качестве объекта для совершения теракта выбрали военкомат Советского и Железнодорожного районов Ростова. В конце декабря 2022 года Рамалданов приехал из Москвы и вместе с подельником начали подготовку к преступлению. В частности, была куплена пиротехника, чтобы повредить окна военкомата, и зажигательная смесь.

К совершению теракта они привлекли еще одного знакомого. По пути к военкомату их задержали.

Суд признал всех фигурантов виновными в приготовлении к теракту, а Кудинова и Благодатских также в содействии террористической деятельности. Рамалданова приговорили к 8 годам колонии строгого режима, Кудинова – к 10 годам, Благодатских – к 9 годам. Первые три года они будут отбывать наказание в тюрьме.