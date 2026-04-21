В Ростовской области Южный окружной военный суд вынес приговор четырем фигурантам дела о поджогах трансформаторных подстанций. Подробности РИА Новости сообщил представитель суда.
По имеющимся данным, в конце 2023 - начале 2024 года Григор Мурадян вступил в переписку с человеком, выступающим против проведения СВО. За денежное вознаграждение он вместе с двумя знакомыми согласился поджечь объекты энергетической инфраструктуры Ростова-на-Дону.
В декабре 2023 года злоумышленники приобрели компоненты для изготовления самодельной зажигательной смеси и ночью 28 декабря подожгли трансформаторную подстанцию в донской столице.
Позже в январе 2024 года была попытка совершить поджог пункта контроля управления узла магистрального нефтепровода. Через некоторое время злоумышленники подожгли еще одну трансформаторную подстанцию.
Уголовное дело было возбуждено по статьям о теракте и покушении на негоговорится в сообщении
Подсудимые признаны виновными и приговорены к срокам от 13 до 20 лет.