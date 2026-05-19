В Ростове-на-Дону осудят 4 юношей за совершение терактов на объектах ж/д

Москва19 мая Вести.В Ростове-на-Дону перед судом предстанут четверо несовершеннолетних, обвиняемых в совершении террористических актов на объектах железнодорожного транспорта. Об этом сообщила Южная транспортная прокуратура.

По версии следствия, в мае 2025 года один из фигурантов в ходе переписки с другим лицом согласился за оплату совершить террористические акты на объектах транспортной и иной инфраструктуры. Для этого он также решил вовлечь двух своих знакомых, вступив с ними в преступный сговор.

Распределив роли, обвиняемые совершили поджог двух релейных шкафов и комплексной трансформаторной подстанции электроснабжения. Зафиксировав содеянное на камеру мобильного телефона, юноши отправили отчет кураторам говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

За одно из преступлений подростки получили денежные средства в криптовалюте, после чего конвертировали их в рубли, перевели на расчетный счет в банке и распределили между собой.

В отношении 4 несовершеннолетних жителей Краснодарского края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу. В зависимости от роли каждого они обвиняются по п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору), ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (вовлечение лица в совершение теракта), ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация денег, приобретенных лицом при совершении преступления).

Дело направлено в военный суд для рассмотрения по существу.