Двое жителей Минеральных вод получили сроки до 10 лет за приготовление к теракту

Двое жителей Минвод осуждены на сроки до 10 лет за приготовление к теракту Двое жителей Минеральных вод получили сроки до 10 лет за приготовление к теракту

Москва4 мая Вести.Южный окружной военный суд приговорил двух жителей Кавказских Минеральных Вод к лишению свободы на сроки от 7 до 10 лет по уголовному делу о приготовлении к террористическому акту (ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ). Об этом сообщила прокуратура Ставропольского края.

В сентябре-октябре 2022 года подсудимые, являясь противниками спецоперации России на Украине, в целях дестабилизации деятельности органов власти планировали поджечь здания военного комиссариата в Пятигорске.

В целях реализации задуманного злоумышленники изготовили из имевшихся компонентов самодельную зажигательную смесь, которую хранили в гараже одного из подсудимых говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Довести преступный умысел до конца им не удалось — противоправные действия были выявлены и пресечены сотрудниками УФСБ России по Ставропольскому краю.

[Назначено] наказание в виде лишения свободы на сроки от 7 лет до 10 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшейся части – в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год, со штрафом одному из подсудимых в размере 50 тыс. рублей добавили в прокуратуре

Приговор в законную силу еще не вступил.