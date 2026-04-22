Суд вынес приговор по делу о подготовке теракта на рынке на Ставрополье Осуждены трое террористов, готовивших взрыв на центральном рынке на Ставрополье

Москва22 апр Вести.Южный окружной военный суд вынес приговор в отношении троих фигурантов уголовного дела о подготовке к совершению теракта на центральном рынке в Георгиевске. Как сообщает пресс-служба инстанции, они получили сроки от 16 до 18 лет лишения свободы.

Состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Курбоналиева Ахмада Махмудовича, Курбоналиева Адхама Махмудовича, Хайруллоева Шахзода Курбоновича, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5, ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 223.1 УК РФ… Курбоналиеву Ахмаду М. – 18 лет… Курбоналиеву Адхаму М. –16 лет… Хайруллоеву Ш.К. –17 лет говорится в сообщении суда в мессенджере MAX

Первые несколько лет сроков осужденные проведут тюрьме, после их переведут в колонию строгого режима. Также каждому назначен штраф от 550 до 650 тысяч рублей.

Отмечается, что приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.

Все трое – приверженцы международной террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Теракт они планировали устроить весной 2024 года.

В рамках подготовки к преступлению они изучали городской центральный рынок, проводили фото- и видеосъемку, в том числе фиксируя камеры. После приобрели компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, которые в последствии были найдены силовиками в ходе обысков. Все трое были задержаны 29 марта того же года.