Москва20 маяВести.В Ставропольском крае завершено расследование уголовного дела в отношении восьмерых участников террористического сообщества, планировавших нападение на полицейских в 2025 году. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в организации деятельности террористической организации и участие в ней, а также содействии террористической деятельности.
По версии следствия, в апреле 2025 года 16-летний житель села Курсавка через мессенджер вступил в ряды запрещенной в РФ вооруженной группировки и выразил готовность действовать в ее интересах. Юноша убедил своего 20-летнего родственника и еще семерых сверстников в возрасте от 14 до 16 лет вступить в террористическую ячейку.
Соучастники планировали совершить нападения на полицейских в одном из муниципалитетов края. Противоправная деятельность пресечена сотрудниками правоохранительных органовсказано в сообщении
В СК в свою очередь сообщили, что фигуранты полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону.
Ранее 21-летний родственник одного из обвиняемых получил 10,5 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, остальной части срока – в исправительной колонии строгого режима.