СК: в Туапсе двух местных жителей обвинили в подготовке к теракту Двух молодых людей обвинили в подготовке к теракту в Туапсе

Москва30 мая Вести.В Краснодарском крае двух местных жителей обвинили в приготовлении к теракту, сообщает пресс-служба Следственного комитета в Telegram-канале.

Один из обвиняемых является несовершеннолетним.

По версии следствия, в марте 2026 года 18-летний местный житель вступил в переписку с неустановленным участником террористической организации, запрещенной в РФ. Юноша согласился за вознаграждение в размере от 300 до 500 долларов США изготовить взрывное устройство и передать его через тайник для совершения теракта на территории Туапсе.

К совершению преступления он привлек 17-летнего знакомого. Молодые люди сделали фото и видеофиксацию выбранного объекта, камер и других элементов охраны и передали материалы куратору. Он одобрил объект и перевел на криптовалютный кошелек одного из фигурантов $30. Остальную сумму куратор обещал передать после изготовления СВУ и его закладки.

После этого 18-летний фигурант … изготовил основной заряд взрывного устройства и подготовил компоненты, с помощью которых куратор должен был осуществить подрыв административного здания с большим количеством людей сказано в сообщении

Деятельность злоумышленников была пресечена сотрудниками краевого управления ФСБ - свой умысел они не смогли довести до конца.

Обвиняемые признали вину и заключены под стражу.