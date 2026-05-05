В Кургане арестовали двух подростков по делу о теракте В Кургане двум подростки предъявили обвинение в теракте

Москва5 мая Вести.В Кургане арестовали двоих 16-летних подростков по уголовному делу о совершении теракта на железной дороге. Об этом сообщили в Следственном комитете.

По версии следствия, в октябре 2025 года фигуранты через мессенджер вступили в преступный сговор с неизвестным для совершения террористического акта. За 25 тысяч рублей фигуранты подожгли железнодорожное оборудование на территории Кургана.

Двум 16-летним жителям Курганской области предъявлено обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору) сказано в сообщении

В рамках расследования уголовного дела были проведены обыски, допросы, а также назначен ряд экспертиз. Устанавливаются заказчики преступления.

По ходатайству следствия суд заключил обоих обвиняемых под стражу.