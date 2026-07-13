В Татарстане троих подростков осудят по обвинению в диверсиях и терактах на ж/д

В Татарстане 3 подростков предстанут перед судом за диверсии и теракты на ж/д В Татарстане троих подростков осудят по обвинению в диверсиях и терактах на ж/д

Москва13 июл Вести.Трое подростков предстанут перед судом по обвинению в диверсиях и терактах на железнодорожном транспорте в Республике Татарстан. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) РФ.

В августе 2025 года обвиняемые, действуя по заданию злоумышленника, с которым они общались в интернете, и который обещал заплатить им 24 тыс. рублей, на участке ж/д вблизи Лениногорска, используя горючие материалы, подожгли железнодорожное оборудование, обеспечивающее движение поездов.

Молодые люди были оперативно задержаны и арестованы.

В результате их противоправных действий инфраструктурные объекты получили повреждения, что повлекло причинение ущерба их владельцам, добавили в прокуратуре Республики Татарстан.

Завершено расследование уголовного дела в отношении трех подростков …, обвиняемых … [по] п. "а, в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 2 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), п. "а, б" ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия), ч. 2 ст. 281.1 УК РФ (содействие диверсионной деятельности) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Проведен необходимый комплекс следственных действий и ряд судебных экспертиз. Проводится работа по установлению заказчиков преступления.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело в отношении заказчика выделено в отдельное производство.