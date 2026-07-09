СК: подростку предъявили обвинение в поджоге на железной дороге в Первоуральске

Подростка обвинили в поджоге объекта на железной дороге в Первоуральске СК: подростку предъявили обвинение в поджоге на железной дороге в Первоуральске

Москва9 июл Вести.В Первоуральске подросток совершил поджог объекта на железной дороге, ему предъявили обвинение по статье о диверсии (п. "а" ч. 2 ст. 281 УК РФ). Об этом сообщает Следственный комитет РФ в Telegram-канале.

По данным ведомства, в конце июня 15-летнему юноше в Telegram написал злоумышленник, действующий в интересах Украины. Он пообещал заплатить, если подросток совершит преступление.

Так фигурант, находясь на перегоне станций "Подволошная — Первоуральск" Свердловской железной дороги, расположенном в городе Первоуральске, совершил поджог железнодорожного оборудования, отвечающего за безопасность движения поездов говорится в сообщении СК

Сразу после этого юношу задержали. Следователи, полицейские и сотрудники ФСБ провели обыски и допросы, был назначен комплекс судебных экспертиз. Обвиняемого заключили под стражу.