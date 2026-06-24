Подростка обвинили в теракте после поджога на железной дороге в Москве

В Москве подросток устроил поджог на железной дороге под давлением аферистов Подростка обвинили в теракте после поджога на железной дороге в Москве

Москва24 июн Вести.Обвинение в совершении террористического акта предъявлено 15-летнему подростку, сообщили в пресс-службе Следкома.

По версии следствия, молодой человек познакомился с якобы девушкой на сайт знакомств. В переписке она убедила его прислать геолокацию. Затем в дело вступил неизвестный – он представился силовиком и склонил к выполнению задания в июне текущего года.

Под угрозой распространения компрометирующих юношу сведений заставил его совершить противоправные действия на объекте железнодорожной инфраструктуры говорится в публикации ведомства, размещенной в мессенджере MAX

Юноша совершил поджог комплектной трансформаторной подстанции на приставках неподалеку от станции Мичуринец Киевского направления Московской железной дороги.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, подростка задержали сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Ленинскому городскому округу Московской области при содействии сотрудников областного УФСБ России.