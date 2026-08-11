Москва11 авг Вести.В Московской области задержали 15-летнего подростка по подозрению в поджоге автозаправки в Электростали, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее данным, в вечернее время на одной из АЗС произошло возгорание заправочной колонки. Огонь оперативно потушили работники автозаправки и сообщили в полицию. Правоохранители оперативно установили личность злоумышленника – им оказался 15-летний юноша.

Подросток рассказал, что в одном из мессенджеров с ним связались люди, которые якобы представляли правоохранительные и налоговые органы. Злоумышленники внушили ему, что одна из городских заправок принадлежит террористам, а денежные средства с ее доходов идут на нужды ВСУ написала Волк

Неизвестный вынудили школьника совершить поджог, угрожая уголовным преследованием.

Возбуждено уголовное дело о теракте.