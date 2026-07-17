Москва17 июлВести.В Санкт-Петербурге по факту поджога автозаправочной станции 16-летним подростком возбуждено уголовное дело о теракте. Об этом сообщает Следственный комитет России.
Следственными органами ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего подростка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Преступление произошло 17 июля, в пятницу, на газозаправочной станции в Калининском районе. Юноша вылил на колонку легковоспламеняющуюся жидкость и поджег. Предположительно, он мог действовать под влиянием телефонных мошенников.
Подростка задержали бойцы Росгвардии. Ему вызывали скорую помощь, так как он получил химический ожог.