СК возбудил дело о теракте после поджога АЗС подростком в Петербурге

После поджога АЗС в Петербурге возбуждено уголовное дело о теракте СК возбудил дело о теракте после поджога АЗС подростком в Петербурге

Москва17 июл Вести.В Санкт-Петербурге по факту поджога автозаправочной станции 16-летним подростком возбуждено уголовное дело о теракте. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Следственными органами ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего подростка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Преступление произошло 17 июля, в пятницу, на газозаправочной станции в Калининском районе. Юноша вылил на колонку легковоспламеняющуюся жидкость и поджег. Предположительно, он мог действовать под влиянием телефонных мошенников.

Подростка задержали бойцы Росгвардии. Ему вызывали скорую помощь, так как он получил химический ожог.