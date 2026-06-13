Москва13 июнВести.В Ленинградской области Ломоносовский районный суд отправил под домашний арест 17-летнего жителя Санкт-Петербурга по подозрению в поджогах двух автозаправочных станций, произошедших 10 июня. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов региона в своем Telegram-канале.
Вчера Ломоносовский районный суд Ленинградской области удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении 17-летнего жителя Санкт-Петербургаговорится в публикации пресс-службы
По данным следствия, несовершеннолетний действовал из хулиганских побуждений.
Отмечается, что ранее он не был судим. Следователь и прокурор настаивали на домашнем аресте, подросток и его защитник возражали, однако суд удовлетворил ходатайство.