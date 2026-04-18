В Ленобласти подросток отправлен под домашний арест за поджог на железной дороге Суд во Всеволожске отправил под домашний арест подростка, обвиняемого в теракте

Москва18 апр Вести.Всеволожский городской суд Ленинградской области избрал меру пресечения в виде домашнего ареста 14-летнему гражданину, обвиняемому в совершении теракта, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы региональных судов.

По версии следствия, 16 апреля подросток поджег релейный шкаф сигнализации и автоматической блокировки перегона в районе железнодорожной станции Лаврики во Всеволожском районе. Позднее в тот же день он совершил поджог комплексной трансформаторной подстанции в районе станции Девяткино, предварительно облив ее бензином.

Несовершеннолетнему судом избран домашний арест на срок 2 месяца. отмечается в публикации

Подросток учится в средней школе, к уголовной или административной ответственности ранее не привлекался.