Уроженец Черкесска задержан по делу о теракте в Нижнем Новгороде Уроженца Черкесска подозревают в совершении теракта в Нижнем Новгороде

Москва4 июн Вести.В Нижнем Новгороде задержан 24-летний уроженец Черкесска, подозреваемый в совершении теракта на железной дороге. Как сообщает "МВД Медиа", молодой человек поджег релейный шкаф на 3-м километре перегона Починки – Варя Горьковской железной дороги.

Дым заметил машинист электрички. Оперативные службы прибыли на место и обнаружили металлический ящик со следами термического воздействия. Фигуранта задержали по горячим следам.

Которым оказался 24-летний уроженец города Черкесска, временно проживающий в Нижнем Новгороде. По предварительным данным, молодой человек совершил преступление, находясь под влиянием дистанционных аферистов говорится в сообщении

Предположительно, с ним связались неизвестные, которые представились как специалисты различных ведомств, и заявили, что на него оформили несколько кредитов и микрозаймов. Ему предложили помощь в погашении долга, однако для этого было необходимо поджечь релейный шкаф. Согласившись, он выполнил все по полученной в мессенджере инструкции.

Отмечается, что вознаграждения фигурант не получил.

Возбуждено уголовное дело.