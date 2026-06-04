Москва4 июнВести.В Нижнем Новгороде задержан 24-летний уроженец Черкесска, подозреваемый в совершении теракта на железной дороге. Как сообщает "МВД Медиа", молодой человек поджег релейный шкаф на 3-м километре перегона Починки – Варя Горьковской железной дороги.
Дым заметил машинист электрички. Оперативные службы прибыли на место и обнаружили металлический ящик со следами термического воздействия. Фигуранта задержали по горячим следам.
Которым оказался 24-летний уроженец города Черкесска, временно проживающий в Нижнем Новгороде. По предварительным данным, молодой человек совершил преступление, находясь под влиянием дистанционных аферистовговорится в сообщении
Предположительно, с ним связались неизвестные, которые представились как специалисты различных ведомств, и заявили, что на него оформили несколько кредитов и микрозаймов. Ему предложили помощь в погашении долга, однако для этого было необходимо поджечь релейный шкаф. Согласившись, он выполнил все по полученной в мессенджере инструкции.
Отмечается, что вознаграждения фигурант не получил.
Возбуждено уголовное дело.