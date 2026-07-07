Подростка обвинили в теракте на железной дороге в Ленобласти

14-летний подросток сжег релейный шкаф на железной дороге в Ленобласти Подростка обвинили в теракте на железной дороге в Ленобласти

Москва7 июл Вести.Сотрудники транспортной полиции вместе с ФСБ и ОМОН задержали подростка, который, по версии следствия, устроил поджог на железной дороге, сообщили в МВД России.

По данным силовиков, 14-летний юноша купил в строительном магазине бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью и устроил поджог релейного шкафа на перегоне Мельничный ручей – Ржевка во Всеволожском районе Ленобласти.

Парень действовал по указке неизвестного куратора – инструкции приходили через мессенджер отмечается в заявлении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX

Произошедшее квалифицировали по статье УК РФ о теракте, было возбуждено уголовное дело. Подростку предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

В МВД подчеркнули, что максимальное наказание, предусмотренное статьей 205 УК РФ " Террористический акт" составляет 20 лет лишения свободы.