В Барнауле 2 подростков задержаны за поджог релейного шкафа на железной дороге

Москва21 мая Вести.В Барнауле двое подростков задержаны сотрудниками регионального УФСБ России за поджог релейного шкафа на железной дороге. Об этом сообщило МВД России.

В транспортную полицию поступило сообщение о том, что около ж/д станции Бийск из-за поджога поврежден релейный шкаф. В ходе оперативных мероприятий транспортные полицейские и сотрудники УФСБ России установили и задержали подозреваемых в совершении преступления – двоих подростков в возрасте 16 и 17 лет.

По словам задержанных, в сети интернет они откликнулись на предложение заработать денежные средства, после чего им поступили инструкции о том, как осуществить поджог оборудования на железной дороге. Преступные действия несовершеннолетних не повлияли на движение поездов по этому участку пути говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МВД МЕДИА

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и п. "а" ч. 2 ст. 281 УК РФ (Покушение на диверсию, совершенное группой лиц по предварительному сговору). По решению суда подростки арестованы.