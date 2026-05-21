Москва21 маяВести.В Барнауле двое подростков задержаны сотрудниками регионального УФСБ России за поджог релейного шкафа на железной дороге. Об этом сообщило МВД России.
В транспортную полицию поступило сообщение о том, что около ж/д станции Бийск из-за поджога поврежден релейный шкаф. В ходе оперативных мероприятий транспортные полицейские и сотрудники УФСБ России установили и задержали подозреваемых в совершении преступления – двоих подростков в возрасте 16 и 17 лет.
По словам задержанных, в сети интернет они откликнулись на предложение заработать денежные средства, после чего им поступили инструкции о том, как осуществить поджог оборудования на железной дороге. Преступные действия несовершеннолетних не повлияли на движение поездов по этому участку путиговорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МВД МЕДИА
В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и п. "а" ч. 2 ст. 281 УК РФ (Покушение на диверсию, совершенное группой лиц по предварительному сговору). По решению суда подростки арестованы.