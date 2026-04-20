Москва20 апр Вести.В Ленинградской области сотрудники транспортной полиции задержали подростка, причастного к поджогу железнодорожного оборудования. Об этом сообщило управление на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу (СЗФО).

Как установлено, находясь на ж/д путях станций Лаврики и Девяткино, злоумышленник, следуя указаниям неустановленного куратора, при помощи легковоспламеняющейся жидкости поджег релейный шкаф и трансформаторную будку.

Мне написал человек под именем Александр. Он сказал, что я должен наладить с ним общение, чтобы меня и моих родителей не посадили в тюрьму… Я должен был показать ему все деньги, драгоценности, все, что есть дома, чтобы они это зарегистрировали и отпустили меня сказал подросток, видео с которым опубликовано в канале ведомства в мессенджере MAX

Позднее школьнику поступил новый звонок, на этот раз ему приказали поджечь трансформаторную будку. Ему также отправили денег на покупку бензина.

Задержание подозреваемого проводилось при содействии сотрудников УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ (Террористический акт). В настоящее время он находится под домашним арестом.