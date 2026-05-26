Москва26 маяВести.В Красногвардейском районе Петербурга наряд Росгвардии задержал 16-летнего подростка, который поджег оборудование железной дороги. Об этом сообщило региональное управление ведомства в мессенджере MAX.
Сегодня в 17.20 сотрудники вневедомственной охраны Красногвардейского района Санкт-Петербурга на Екатерининском проспекте задержали подростка, который поджег объект транспортной инфраструктуры, расположенный у железнодорожных путейговорится в публикации Росгвардии
Очевидец сообщил правоохранителям, что неизвестный с помощью ветоши, пропитанной горючей жидкостью, поджег трансформатор на участке железнодорожных путей параллельно Салтыковской дороге. Свои действия юноша снял на телефон, после чего убежал по рельсам в сторону проспекта Маршала Блюхера.
Росгвардейцы оперативно обнаружили нарушителя на Екатерининском проспекте и задержали его. Подростка доставили в 66 отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
По предварительным данным, противоправный поступок он совершил под влиянием неизвестного куратора, который связался с ним в одном из мессенджеров.