В Петербурге задержали подростка за поджог трансформатора на железной дороге

Москва26 мая Вести.В Красногвардейском районе Петербурга наряд Росгвардии задержал 16-летнего подростка, который поджег оборудование железной дороги. Об этом сообщило региональное управление ведомства в мессенджере MAX.

Сегодня в 17.20 сотрудники вневедомственной охраны Красногвардейского района Санкт-Петербурга на Екатерининском проспекте задержали подростка, который поджег объект транспортной инфраструктуры, расположенный у железнодорожных путей говорится в публикации Росгвардии

Очевидец сообщил правоохранителям, что неизвестный с помощью ветоши, пропитанной горючей жидкостью, поджег трансформатор на участке железнодорожных путей параллельно Салтыковской дороге. Свои действия юноша снял на телефон, после чего убежал по рельсам в сторону проспекта Маршала Блюхера.

Росгвардейцы оперативно обнаружили нарушителя на Екатерининском проспекте и задержали его. Подростка доставили в 66 отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По предварительным данным, противоправный поступок он совершил под влиянием неизвестного куратора, который связался с ним в одном из мессенджеров.