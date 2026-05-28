Москва28 маяВести.15-летний школьник поджег вблизи железнодорожной станции Полюстрово в Санкт-Петербурге комплексную трансформаторную подстанцию. Ему предъявлено обвинение в совершении террористического акта, сообщили в Следкоме.
Уточняется, что подросток действовал по указанию куратора, с которым он общался в мессенджере.
Западным МСУТ СК России совместно с сотрудниками УТ МВД России по СЗФО подросток был задержан. Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения задержанному
Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия и выявляют лица, склонившие несовершеннолетнего к поджогу.